В ОКР ждут от российских олимпийцев на Играх в Токио около 50 медалей

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России ожидает, что российские спортсмены завоюют на летней Олимпиаде в Токио около 50 медалей, заявил президент ОКР Станислав Поздняков на пресс-конференции во вторник.

"Ожидаем, что общее количество медалей - около 50. Наши ожидания подтверждаются статистическими выкладками крупнейших информационных агентств", - сказал Поздняков.

На предыдущей летней Олимпиаде, в 2016 году в Бразилии сборная России завоевала 55 медалей (19 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых. С этими показателями она разместилась на четвертом месте в медальном зачете. На первом месте закрепилась сборная США, у которой оказалась 121 медаль (46 золотых, 37 серебряных и 38 бронзовых).

Ранее сообщалось, что исполком ОКР утвердил состав команды России на Олимпиаду, в ее составе в Токио поедут 335 спортсменов.

ОИ-2020 в Токио стартует 23 июля.