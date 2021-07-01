Сборная России по баскетболу не смогла отобраться на Олимпиаду

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Баскетболисты сборной России проиграли команде Германии в матче отборочного турнира на Олимпиаду, которая пройдет в Токио.

Встреча, проходившая в хорватском Сплите, завершилась со счетом 69:67 (15:17, 17:18, 18:18, 19:14) в пользу немецкой команды. Наиболее результативным игроком матча стал нападающий сборной России Андрей Воронцевич, на счету которого 17 очков.

Ранее россияне проиграли сборной Мексики со счетом 64:72.

Россия заняла в группе последнее, третье место, набрав два очка. Первое место заняла Германия, у которой четыре очка. Мексика - на второй строчке (три очка). В плей-офф отборочного турнира выходят команды, занявшие первое и второе места в группе.

Таким образом, сборная России по баскетболу пропустит вторую Олимпиаду подряд. Последний раз россияне выступали на баскетбольном турнире Олимпийских игр в 2012 году, тогда команда смогла завоевать бронзовые медали.

Олимпиада в Токио начнется 23 июля. Изначально игры должны были пройти в 2020 году, однако были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции.