Поиск

Сборная России по баскетболу не смогла отобраться на Олимпиаду

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Баскетболисты сборной России проиграли команде Германии в матче отборочного турнира на Олимпиаду, которая пройдет в Токио.

Встреча, проходившая в хорватском Сплите, завершилась со счетом 69:67 (15:17, 17:18, 18:18, 19:14) в пользу немецкой команды. Наиболее результативным игроком матча стал нападающий сборной России Андрей Воронцевич, на счету которого 17 очков.

Ранее россияне проиграли сборной Мексики со счетом 64:72.

Россия заняла в группе последнее, третье место, набрав два очка. Первое место заняла Германия, у которой четыре очка. Мексика - на второй строчке (три очка). В плей-офф отборочного турнира выходят команды, занявшие первое и второе места в группе.

Таким образом, сборная России по баскетболу пропустит вторую Олимпиаду подряд. Последний раз россияне выступали на баскетбольном турнире Олимпийских игр в 2012 году, тогда команда смогла завоевать бронзовые медали.

Олимпиада в Токио начнется 23 июля. Изначально игры должны были пройти в 2020 году, однако были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Олимпийские игры Токио

Новости

Российский теннисист Медведев вышел в третий круг турнира в Уимблдоне

Российский теннисист Медведев вышел в третий круг турнира в Уимблдоне

Черчесов вернулся в топ-10 рейтинга самых упоминаемых персон в российских СМИ

Черчесов вернулся в топ-10 рейтинга самых упоминаемых персон в российских СМИ
Евро-2020

Черчесов отметил отсутствие куража и эмоций у сборной России

Чемпионат мира по хоккею-2021

Путин назвал хорошим потенциал футбола и хоккея в России

Евро-2020

Техком РФС признал выступление сборной России неудовлетворительным

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Брат Кокорина оштрафован в Москве за неповиновение полиции

Брат Кокорина оштрафован в Москве за неповиновение полиции

Капризов признан лучшим новичком НХЛ

Капризов признан лучшим новичком НХЛ

Серена Уильямс снялась с турнира в Уимблдоне

Евро-2020

Определились все четвертьфиналисты Евро-2020

Евро-2020

Украина победила Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Украина победила Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код