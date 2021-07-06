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Поздняков сообщил, что церемония открытия ОИ в Токио пройдет без зрителей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Церемония открытия летней Олимпиады в Токио пройдет при пустых трибунах, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"По данным, что мы получаем, церемония открытия Игр пройдет без зрителей. Будут только участники Игр и представители Международного олимпийского комитета и оргкомитета Олимпиады. Уровень безопасности крайне высокий", - сказал Поздняков в ходе заседания штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд РФ для участия в Олимпийских играх во вторник.

Церемония открытия Олимпиады запланирована на 23 июля.

Ранее газета Asahi со ссылкой на неназванные источники сообщала, что правительство Японии изучает вопрос о допуске на церемонию открытия только высокопоставленных представителей, включая прибывших важных иностранных гостей, представителей спонсоров Игр и дипломатов.

Олимпиада-2020

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