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За 2 дня до начала ОИ в Токио максимальные за полгода показатели COVID-заражений

За 2 дня до начала ОИ в Токио максимальные за полгода показатели COVID-заражений
Пассажирский самолет Ан-28, совершивший аварийную посадку в Томской области
Фото: ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Уровень заболеваемости COVID-19 в Токио достиг максимальных за шесть месяцев показателей - за два дня до открытия Олимпийских игр в стране, сообщает агентство Associated Press.

За сутки в столице Японии выявили 1 832 случая COVID-19.

"То, о чем мы беспокоились, происходит сейчас. Рост случаев ожидался независимо от того, была бы Олимпиада или нет, и мы опасаемся, что еще будет взрывное увеличение количества случаев в независимости от Олимпиады", - заявил на пресс-конференции президент японской медицинской ассоциации Тосио Накагава.

Эксперты предостерегают, что эпидемиологическая ситуация в Токио в предстоящие недели только ухудшится. Одновременно отмечается серьезный рост заболеваемости среди более молодых невакцинированных слоев населения.

При этом в Токио до 22 августа действует режим чрезвычайной ситуации, на которой придутся Олимпийские игры, завершающиеся 8 августа. Болельщикам запрещено посещать все спортивные мероприятия в районе Токио, небольшие группы зрителей допустят только на избранные объекты.

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Олимпийские игры в Токио откроются в пятницу - 23 июля после года отсрочки из-за пандемии COVID-19.

Между тем, в Японии полностью вакцинированы от коронавируса примерно 23% населения: несмотря на рост темпов вакцинации, считается, что этот уровень иммунизации недостаточен для защиты населения от вируса. Правительство премьер-министр Японии Йосихидэ Суги также подвергается критике за то, что по мнению некоторых, поставило проведение Олимпийских игр превыше здоровья населения.

За время пандемии в Японии выявили около 84,8 тыс. случаев болезни, свыше 15 тыс. инфицированных скончались.

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