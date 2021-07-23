В Кремле отреагировали на изображение Крыма на сайте МОК как часть Украины

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российские дипломаты вправе задать ряд вопросов Международному Олимпийскому комитету в связи появлением изображения Крыма как части Украины на сайте Олимпийских игр, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это повод, чтобы нашему посольству, в том числе нашим спортивным чиновникам, предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что сам не видел сообщений на этот счет.

Олимпийские игры в Токио официально стартуют в пятницу и пройдут по 8 августа. Торжественная церемония открытия Игр запланирована на 14:00 мск.