Олимпиада TOKYO 2020

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97 процентов опрошенных россиян не смогли назвать членов сборной на ОИ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Подавляющее число россиян затруднились назвать хотя бы одного спортсмена сборной страны, которая выступит на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно сообщению, 97% опрощенных россиян не знают имени ни одного российского спортсмена, 1% назвали трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа, о чем знают три четверти россиян (77%). 22% об этом не знают.

За ходом Игр, согласно опросу, будут следить почти две трети россиян (61%) из числа опрошенных. При этом 15% сообщили, что будут регулярно смотреть трансляции соревнований по всем видам спорта, 10% будут смотреть только те соревнования, в которых у российских спортсменов есть шансы на призовые места, а 36% будут смотреть только трансляции интересных им видов спорта.

38% опрошенных ответили, что совсем не будут следить за ходом Олимпиады.

Что касается шансов на медали, россияне считают, что наилучшие шансы у отечественных спортсменов здесь есть в плавании (15%), легкой атлетике (12%), гимнастике (12%), синхронном плавании (10%) и художественной гимнастике (7%).

Больше половины россиян (57%) оптимистично настроены на то, что российская команда войдет в тройку лидеров в медальном зачет: 22% опрошенных убеждены, что наши спортсмены займут первое место в медальном зачете, и 35%, что Россия займет второе или третье место.

Еще 16% считают, что россияне претендуют на четвертое-пятое места, а каждый десятый соотечественник (10%) полагает, что российские спортсмены не войдут в пятерку лидеров по количеству завоеванных медалей.

Те, кто считают, что Россия не сможет возглавить медальный зачет, чаще всего думают, что лидером станет Китай (26%), США (18%) или Япония (8%).

Наибольший интерес – среди тех, кто будет следить на ОИ - вызывают легкая атлетика (33%), водные виды спорта (31%), художественная гимнастика (23%), футбол (15%) и волейбол (14%).

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Изначально они должны были состояться летом прошлого года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

В связи с решениями Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены не смогут выступать с государственной символикой РФ. Поэтому принято решение, что они буду участвовать в ОИ под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна страны будет звучать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

Токио в преддверии Олимпиады

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