Олимпиада TOKYO 2020

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Семнадцать новых случаев заболевания коронавирусом выявлено на ОИ

Семнадцать новых случаев заболевания коронавирусом выявлено на ОИ
Семнадцать новых случаев заболевания коронавирусом выявлено на ОИ
Фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Общее число заболевших коронавирусом на Олимпиаде в Токио, начиная с 1 июля во время подготовки Игр, достигло 123, сообщается на сайте ОИ-2020.

При этом за прошедшие сутки число новых случаев составило 17. В их число попал один спортсмен, который при этом не является японцем, однако его гражданская принадлежность не указывается. Также положительный тест сдал иностранный сотрудник персонала.

Олимпиада-2020 официально стартовала 23 июля, она будет идти до 8 августа.

Изначально Игры должны были пройти в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

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