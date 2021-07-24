Российский тхэквондист Артамонов завоевал бронзу ОИ-2020

Михаил Артамонов и Лукас Лаутаро Гусман (слева направо) Фото: Danny Lawson/PA Images via Getty Images

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российский тхэквондист Михаил Артамонов стал обладателем бронзовой медали Олимпиады-2020 в Токио в весовой категории до 58 кг.

В поединке за бронзу он оказался сильнее аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана.

Другим обладателем данного достоинства награды стал кореец Джанг Джун.

Чемпионом Игр-2020 стал итальянец Вито Делльаквиа, в финале победивший представителя Туниса Мохамеда Халиля Жендуби.

Таким образом, в копилке российской команды теперь две медали – по одной серебряной и бронзовой. Ранее серебро завоевала Анастасия Галашина, ставшая второй в стрельбе из пневматической винтовки.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.