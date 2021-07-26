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Павлюченкова вышла в третий круг теннисного турнира Олимпиады

Веснина во втором круге потерпела поражение

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завоевала путевку в третий круг олимпийского турнира в рамках Игр-2020 в Токио.

Со счетом 6:1, 6:1 она в понедельник победила соперницу из Германии Анну-Лену Фридзман. Продолжительность игры составила 56 минут.

Павлюченкова занимает 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), немка – 119-е.

Следующей соперницей россиянки будет победительница пары Сара Соррибес-Тормо (Испания, 48-е место в мировом рейтинге) – Фиона Ферро (Франция, 64).

Между тем, россиянка Елена Веснина (305) лишилась шансов на медали, уступив 58-й ракетке мира итальянке Камиле Джорджи – 3:6, 1:6. Спортсменки провели на порте 1 час 25 минут.

Хроника 22 апреля – 26 июля 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
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