Павлюченкова вышла в третий круг теннисного турнира Олимпиады
Веснина во втором круге потерпела поражение
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завоевала путевку в третий круг олимпийского турнира в рамках Игр-2020 в Токио.
Со счетом 6:1, 6:1 она в понедельник победила соперницу из Германии Анну-Лену Фридзман. Продолжительность игры составила 56 минут.
Павлюченкова занимает 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), немка – 119-е.
Следующей соперницей россиянки будет победительница пары Сара Соррибес-Тормо (Испания, 48-е место в мировом рейтинге) – Фиона Ферро (Франция, 64).
Между тем, россиянка Елена Веснина (305) лишилась шансов на медали, уступив 58-й ракетке мира итальянке Камиле Джорджи – 3:6, 1:6. Спортсменки провели на порте 1 час 25 минут.