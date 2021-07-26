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Россия финишировала седьмой в мужской эстафете по плаванию на ОИ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по плаванию заняла седьмое место в эстафете 4х100 м вольным стилем на проходящей в Токио летней Олимпиаде.

Российская команда, в составе которой выступили Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников, преодолела дистанцию за 3 минуты 12,20 секунды.

Первое место заняла сборная США (3 минуты 8,27 секунды). Второй с отставанием в 1,14 секунды стала Италия. Третьей финишировала Австралия, уступившая победителям 1,25 секунды.

Ранее в понедельник состоялись заплывы в других дисциплинах (россияне в них до финалов не дошли).

В женском заплыве на 100 м баттерфляем победила канадка Маргарет Макнил. Серебро завоевала китаянка Чжан Юйфэй, бронзу – австралийка Эмма Маккеон.

В заплыве брассом на 100 м среди мужчин первым финишировал обладатель нынешнего мирового рекорда британец Адам Пити. Вторым стал нидерландец Арно Камминга, третьим – итальянец Николо Мартиненги. На этот раз пловец из Великобритании не смог побить рекорд (56,88 секунды), преодолев дистанцию за 57,37 секунды.

В заплыве на 400 м вольным стилем среди женщин золото Олимпиады завоевала австралийка Ариарне Титмус, серебро – американка Кэти Ледеки, бронзу – китаянка Ли Бинцзе.

Хроника 22 апреля – 26 июля 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
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