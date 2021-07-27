Олимпиада TOKYO 2020

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт
Поиск

Семь случаев заражения COVID-19 подтвердили на Олимпиаде в Токио

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Коронавирус обнаружен еще у семи человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио, сообщают японские СМИ.

Отмечается, что из семи случаев заболевания, пять выявлены у зарубежных гостей и два у граждан Японии. При этом среди семи человек с выявленным COVID-19 два спортсмена, прибывшие из-за рубежа. Один из них теннисист из Нидерландов. Данные второго не уточняются.

Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 среди людей, связанных с Олимпиадой, с начала июля достигло 155.

Всего, отметили организаторы Олимпиады, в Японию на Игры прибыли 37 тыс. 579 человек из-за рубежа.

Ранее сообщалось о 16 случаях заражения коронавирусом на Олимпиаде, выявленных за сутки. Три из них относятся к спортсменам, гражданство которых не уточняется. Остальными заразившимися являются члены персонала Олимпиады.

Япония Олимпийские игры Токио COVID-19 коронавирус

Новости по теме

Олимпиада Tokyo 2020

Россияне Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро в стрельбе из пистолета

Россияне Рылов и Колесников завоевали золото и серебро в плавании

Россияне Рылов и Колесников завоевали золото и серебро в плавании

Российские волейболистки победили сборную Аргентины

Олимпиада. 27 июля. Онлайн

Олимпиада. 27 июля. Онлайн

Три золотые медали завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Российский тхэквондист Храмцов выиграл золото Олимпиады

Российский тхэквондист Храмцов выиграл золото Олимпиады

Российские гимнасты выиграли золотую медаль в командном многоборье

Российские гимнасты выиграли золотую медаль в командном многоборье

Российская саблистка София Позднякова завоевала золото ОИ

Саблистки Позднякова и Великая обеспечили России золото и серебро ОИ

Саблистки Позднякова и Великая обеспечили России золото и серебро ОИ

Российский тхэквондист Храмцов обеспечил себе медаль ОИ, выйдя в финал

Фотогалереи

Олимпиада-2020 в Токио
10

Олимпиада-2020 в Токио

Открытие Олимпиады-2020 в Токио
15

Открытие Олимпиады-2020 в Токио

Токио в преддверии Олимпиады
11

Токио в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Россияне Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро в стрельбе из пистолета

Россияне Рылов и Колесников завоевали золото и серебро в плавании

Россияне Рылов и Колесников завоевали золото и серебро в плавании

Российские волейболистки победили сборную Аргентины

Олимпиада. 27 июля. Онлайн

Олимпиада. 27 июля. Онлайн

"Нижний Новгород" выиграл у "Сочи" в дебютном матче в РПЛ

Три золотые медали завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Российский тхэквондист Храмцов выиграл золото Олимпиады

Российский тхэквондист Храмцов выиграл золото Олимпиады

Российские гимнасты выиграли золотую медаль в командном многоборье

Российские гимнасты выиграли золотую медаль в командном многоборье

Российская саблистка София Позднякова завоевала золото ОИ

Карпин подписал контракт с РФС и официально возглавил сборную России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cqafb', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');