16 случаев заражения коронавирусом выявлено на Олимпиаде за сутки

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, связанных с подготовкой, проведением и участием на Олимпиаде-2020 в Токио достигло 148, сообщается на сайте Игр.

При этом за последнее сутки выявлено 16 положительных тестов. Три из них относятся к спортсменам, гражданство которых не уточняется. Остальными заразившимися являются члены персонала Олимпиады.

Данные по заболевшим ведутся с 1 июля.

Олимпийские игры в Токи проходят с 23 июля по 8 августа.