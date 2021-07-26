Олимпиада TOKYO 2020

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16 случаев заражения коронавирусом выявлено на Олимпиаде за сутки

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, связанных с подготовкой, проведением и участием на Олимпиаде-2020 в Токио достигло 148, сообщается на сайте Игр.

При этом за последнее сутки выявлено 16 положительных тестов. Три из них относятся к спортсменам, гражданство которых не уточняется. Остальными заразившимися являются члены персонала Олимпиады.

Данные по заболевшим ведутся с 1 июля.

Олимпийские игры в Токи проходят с 23 июля по 8 августа.

Хроника 09 января 2020 года – 26 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Олимпиада-2020

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