Ватерполистки сборной России проиграли США

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Женская сборная России потерпела поражение от соперниц из команды США на олимпийском турнире по водному поло в Токио.

Результат матча – 18:5 в пользу США.

Для американских ватерполисток это был четвертый матч на турнире, набрав 6 очков сборная США занимает в группе В первое место.

Сборная России, для которой это было первое поражение в третьем матче, набрала 3 балла и занимает третье место. По дополнительным показателям она уступает имеющей игру в запасе Венгрии.

В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп (а группах по пять сборных).

Следующий матч россиянки проведут 1 августа против Японии.