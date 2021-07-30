Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзу ОИ
Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российский дзюдоист Тамерлан Башаев стал бронзовым призером летней Олимпиады в Токио в весовой категории свыше 100 кг.
В поединке за третье место он одолел украинца Якова Хаммо.
Другим бронзовым призером в этой весовой категории стал француз Тедди Ринер.
Золотую медаль выиграл чех Лукаш Крпалек, который в финале победил грузина Гурама Тушишвили.
Теперь в активе российской команды на Олимпиаде 10 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей.