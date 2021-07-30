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Павлюченкова и Рублев вышли в финал теннисного турнира в миксте

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев обыграли австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса в полуфинале Олимпийских игр в смешанном парном разряде.

Результат встречи - 5:7, 6:4, 13:11 в пользу российской пары. Соперники провели на корте 1 час 41 минуту.

В финале Павлюченкова и Рублев сыграют против победителей второго полуфинала, где еще одна российская пара Елена Веснина - Аслан Карацев встретится с парой Нина Стоянович - Новак Джокович (Сербия).

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