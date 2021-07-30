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Российские волейболисты проиграли Франции на Олимпиаде

Это первое поражение россиян на турнире

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сборная России по волейболу потерпела поражение от команды Франции в матче мужского олимпийского турнира.

Результат встречи – 3:1 (25:21, 20:25, 25:17, 25:20) в пользу французов.

Российская команда впервые проиграла на турнире. При трех победах, набрав 9 очков, она лидирует в группе В. У сборной Франции после четырех игр 7 очков, она – на третьем месте.

Следующий матч сборная России проведет с Тунисом 1 августа.

Россияне ранее уже обеспечили себе выход в плей-офф.

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