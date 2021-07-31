Олимпиада TOKYO 2020

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт
Поиск

Британские пловцы с рекордом мира выиграли смешанную комбинированную эстафету

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сборная Великобритании по плаванию завоевала "золото" в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на летней Олимпиаде в Токио.

Время победителей – 3 минуты 37,58 секунды, что является новым мировым рекордом.

Второй с отставанием в 1,28 секунды стала команда Китая, третьей (+1,37) – сборная Австралии.

Сборная России (Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова, Мария Каменева) заняла седьмое место, отстав от победителей на 4,87 секунды.

Олимпиада-2020
Олимпиада Tokyo 2020

Волейболистки сборной России победили команду США и вышли в плей-офф

Гимнастка Симона Байлз отказалась от участия еще в двух дисциплинах

Гимнастка Симона Байлз отказалась от участия еще в двух дисциплинах

Олимпиада. 31 июля. Онлайн

Олимпиада. 31 июля. Онлайн

Российские волейболисты проиграли Франции на Олимпиаде

Две золотые медали завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Две золотые медали завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Две российскиe пары сыграют за золото ОИ в смешанном разряде

Российские шпажисты завоевали серебро в командном соревновании

Песков переадресовал МОК вопрос об отказе Первого канала транслировать ОИ в Крыму

Российский боксер Замковой вышел в полуфинал ОИ и обеспечил себе медаль

Немец Зверев станет соперником Хачанова в финале теннисного турнира

Фотогалереи

Олимпиада-2020 в Токио
17

Олимпиада-2020 в Токио

Открытие Олимпиады-2020 в Токио
15

Открытие Олимпиады-2020 в Токио

Токио в преддверии Олимпиады
11

Токио в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Волейболистки сборной России победили команду США и вышли в плей-офф

Гимнастка Симона Байлз отказалась от участия еще в двух дисциплинах

Гимнастка Симона Байлз отказалась от участия еще в двух дисциплинах

Олимпиада. 31 июля. Онлайн

Олимпиада. 31 июля. Онлайн

Российские волейболисты проиграли Франции на Олимпиаде

Две золотые медали завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Две золотые медали завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Две российскиe пары сыграют за золото ОИ в смешанном разряде

Российские шпажисты завоевали серебро в командном соревновании

Песков переадресовал МОК вопрос об отказе Первого канала транслировать ОИ в Крыму

Российский боксер Замковой вышел в полуфинал ОИ и обеспечил себе медаль

Немец Зверев станет соперником Хачанова в финале теннисного турнира

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cqafb', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');