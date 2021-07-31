Британские пловцы с рекордом мира выиграли смешанную комбинированную эстафету
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сборная Великобритании по плаванию завоевала "золото" в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на летней Олимпиаде в Токио.
Время победителей – 3 минуты 37,58 секунды, что является новым мировым рекордом.
Второй с отставанием в 1,28 секунды стала команда Китая, третьей (+1,37) – сборная Австралии.
Сборная России (Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова, Мария Каменева) заняла седьмое место, отстав от победителей на 4,87 секунды.