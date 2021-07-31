Призер ОИ нигерийка Окагбаре отстранена от соревнований за допинг

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Нигерийская легкоатлетка Блессинг Окагбаре отстранена от участия в Олимпийских играх в Токио после проваленного теста на допинг, сообщает "Би-би-си".

Спортсменка, которая выиграла серебро в прыжках в длину в 2008 году в Пекине, выступает также в спринте и уже приняла участие в предварительных забегах в Токио.

Однако в анализах 32-летней Окагбаре найдены следы гормона роста.

Несколько дней назад 10 других нигерийских атлетов были отстранены от Игр в Токио. Независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) сообщал, что спортсмены отказались выполнять требования допинг-тестирования во внесоревновательный период.