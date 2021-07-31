Веснина и Кудерметова проиграли бразильянкам матч за бронзу, упустив 4 матчбола

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Россиянки Елена Веснина и Вероника Кудерметова потерпели поражение от Лауры Пигосси и Луизы Стефани (Бразилия) в матче за третье место олимпийского турнира в парном разряде.

Результат встречи – 4:6, 6:4, 11:9 в пользу бразильянок.

При счете 9:5 в пользу Весниной и Кудерметовой в третьей партии, которая проходила по системе тай-брейка, у российской пары было четыре матчбола: оставалось набрать хотя бы одно. Однако соперницы смогли отыграться и вырвать победу.

Матч продолжался 2 часа 13 минут.