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Стрельба06:00Женщины, Финал  Швейцария Россия РоссияПодробнее

Сборная России проиграла Израилю матч за бронзу командного турнира по дзюдо

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Дзюдоисты сборной России потерпели поражение от соперников из Израиля в матче за бронзовые медали командного турнира в рамках Олимпиады в Токио.

Счет по числу побед в отдельных схватках – 4:1 в пользу израильтян.

В составе российской команды были заявлены Мадина Таймазова (весовая категория до 70 кг), Михаил Игольников (до 90 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Тамерлан Башаев (свыше 90 кг), Дарья Межнецкая (до 57 кг), Муса Могушков (до 73 кг). В такой последовательности спортсмены выходили на татами – за исключением Могушкова: матч завершился досрочно.

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