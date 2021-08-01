Российские рапиристы победили сборную США и вышли в финал командного турнира
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Рапиристы сборной России победили соперников из США в полуфинале командного турнира на Олимпиаде в Токио.
Результат противостояния – 45:41 в пользу команды России, за которую выступают Артем Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников и Тимур Сафин.
Таким образом, россияне обеспечили себе как минимум серебряную медаль.
В финале, начало которого запланировано на 13:50 мск, сборная России встретится с Францией.