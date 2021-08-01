Олимпиада TOKYO 2020

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Бокс05:00Мужчины, 1/2 Финала, #1  РоссияПодробнее

Российские рапиристы победили сборную США и вышли в финал командного турнира

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Рапиристы сборной России победили соперников из США в полуфинале командного турнира на Олимпиаде в Токио.

Результат противостояния – 45:41 в пользу команды России, за которую выступают Артем Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников и Тимур Сафин.

Таким образом, россияне обеспечили себе как минимум серебряную медаль.

В финале, начало которого запланировано на 13:50 мск, сборная России встретится с Францией.

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