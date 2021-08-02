Россиянин Каменский завоевал серебро в стрельбе
Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российский стрелок Сергей Каменский стал серебряным призером Олимпиады в Токио, показав второй результат в стрельбе из пневматической винтовки из трех положений с 50 м.
Его результат – 464,2 балла.
"Золото" завоевал представитель Китая Чжан Чанхун, установивший новый мировой и олимпийский рекорд – 466,0.
Третьим стал сербский стрелок Миленко Себич с результатом 448,2
Число медалей, завоеванных россиянами на Играх-2020, достигло 45, из них 12 золотых, 20 серебряных, 13 бронзовых.