Российский гимнаст Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке

Денис Аблязин Фото: Elif Ozturk Ozgoncu/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российский гимнаст Денис Аблязин завоевал серебряную медаль летней Олимпиады 2020 года в опорном прыжке.

Его результат - 14.783 балла.

Первым стал представитель Южной Кореи Че Хван Син, который набрал столько же баллов. Однако он был поставлен выше, поскольку исполнял более сложный прыжок. Третье место занял Артур Давтян из Армении.

Таким образом, россияне на Играх-2020 к настоящему моменту завоевали 48 медалей – 12 золотых, 21 серебряная, 15 бронзовых.

На счету 28-летнего Аблязина теперь семь олимпийских медалей – 1 золотая, 4 серебряные и 2 бронзовые – на Играх в Лондоне-2012, Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2020. Награду высшего достоинства – в командном многоборье – он выиграл в Японии.

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