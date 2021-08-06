Волейболистку сборной Бразилии после матча с Россией отстранили за допинг

Тестирование на допинг проводилось еще в июле

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Волейболистка сборной Бразилии Тандара Кайшета временно отстранена в связи с подозрениями в употреблении допинга, говорится в заявлении Олимпийского комитета Бразилии.

Отмечается, что комитет в пятницу утром получил соответствующее уведомление от бразильского управления допинг-контроля: тест спортсменки дал положительный результат.

Тестирование проводилось 7 июля во внесоревновательный период.

В итоге Тандара Кайшета покидает Олимпийские игры.

Ранее сборная Бразилии в женском волейбольном турнире победила Россию в четвертьфинале с участием Кайшеты и вышла в 1/2 финала. В пятницу бразильянки сыграют с Южной Кореей.