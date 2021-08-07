Российские синхронистки завоевали золото ОИ в соревновании групп

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Сборная России по синхронному плаванию стала победителем летних Олимпийских игр в Токио, показав лучший результат в соревновании групп.

Российская команда, в составе которой выступили Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, набрала по сумме оценок за техническую и произвольную программы 196,0979 балла.

Второе место заняла команда Китая (193,5310), третье – сборная Украины (190,3018).

Это вторая золотая медаль россиянок в синхронном плавании на Олимпиаде-2020. Ранее "золото" в Токио выиграли Ромашина и Колесниченко в соревновании дуэтов. При этом Ромашина в субботу в составе группы стала семикратной олимпийской чемпионкой – наивысшее достижение в данном виде спорта.

При этом в соревновании групп сборная России выигрывает золото в шестой раз подряд.

Теперь в активе сборной России на Играх в Токио 18 наград высшего достоинства, также отечественные спортсмены выиграли 25 серебряных и 23 бронзовые медали.

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