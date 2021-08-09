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Путин встретится с российскими спортсменами после Паралимпиады

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен лично встретиться с олимпийской и паралимпийской сборными страны после окончания соревнований Паралимпиады-2020 в Токио.

СпортРоссияне выиграли 71 медаль на Олимпиаде в Токио. ОбобщениеРоссияне выиграли 71 медаль на Олимпиаде в Токио. ОбобщениеЧитать подробнее

"Мы в вас верим, будем болеть за вас и внимательно следить за всем, что происходит на спортивных площадках. Разумеется, после окончания я хочу встретиться с олимпийцами и паралимпийцами. Все закончится, и мы обязательно традиционную встречу в личном формате проведем", - сказал Путин в понедельник в ходе встречи с членами паралимпийской сборной РФ в режиме видеоконференции.

Президент напомнил о том, как паралимпийская сборная была несправедливо отстранена от игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году и об абсурдном решении приостановить членство Паралимпийского комитета РФ в Международном комитете.

"Это стало, пожалуй, одним из самых убедительных доказательств прямого вмешательства политики в спорт", - сказал Путин.

По его словам, тем не менее, сейчас ситуация меняется.

Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября. С 23 июля по 8 августа прошли летние Олимпийские игры. Сборная России, выступавшая под флагом Олимпийского комитета России, заняла пятое место в общем зачете. На ее счету 71 медаль, включая 20 - золотых.

Олимпиада-2020 Паралимпиада-2020 Владимир Путин

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