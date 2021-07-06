335 атлетов вошли в окончательный состав команды России на ОИ в Токио

Спортсменка Виктория Листунова Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В окончательный состав Олимпийской команды России для участия в летней Олимпиаде в Токио включены 335 спортсменов, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

В составе российской команды в Токио выступят 150 мужчин и 185 женщин.

Флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия Игр 23 июля, как и анонсировалось, будут нести олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол).

Больше всего спортсменов в команду делегировали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан.

Средний возраст олимпийцев — 27 лет. Самой молодой участнице Игр в Токио гимнастке Виктории Листуновой – 16 лет, самой опытной, Инессе Меркуловой (конный спорт) – 56.

Самой титулованной спортсменкой в этом составе является пятикратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина. На ее счету также 21 золотая медаль чемпионатов мира и 13 – чемпионатов Европы.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). По решению CAS, российским спортсменам запрещено на два года выступать под своим флагом и с гимном на Олимпиадах и чемпионатах мира. Также Россия два года не сможет претендовать на проведение у себя крупных международных спортивных соревнований. Кроме этого, санкции коснулись российских чиновников.

В феврале 2021 года сообщалось, что в Токио российская команда выступит под флагом Олимпийского комитета России. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил фрагмент из концерта для фортепьяно №1 Петра Чайковского в качестве замены гимна РФ.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.