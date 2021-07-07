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В Японии женщина пыталась потушить олимпийский огонь из водяного пистолета

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Жительница Японии попыталась потушить олимпийский огонь из водяного пистолета. Как сообщает Mainichi, она это делала в знак протеста против проведения в Токио летней Олимпиады в условиях пандемии коронавируса.

Инцидент произошел во время эстафеты олимпийского огня. Стоявшая на обочине в толпе зрителей 53-летняя женщина сопровождала процесс выкриками "Нет Олимпиаде!". После этого она направила водяной пистолет в сторону факела, который держал в руках 77-летний участник эстафеты. Струя попала точно в огонь, однако полностью погасить его не удалось.

Нарушительницу порядка доставили в полицейский участник города Мито, по улицам которого в это время проходила эстафета. Женщина признала вину.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна была состояться летом прошлого года, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.

Олимпиада-2020 Токио

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