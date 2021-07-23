Российская команда приняла участие в церемонии открытия Игр-2020 в Токио

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Команда Олимпийского комитета России прошла по Национальному стадиону в Токио в рамках церемонии открытия летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Церемония проходит в столице Японии.

Ранее анонсировалось, что в церемонии открытия примут участие более 60 российских спортсменов вместе с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым. Флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия Игр пронесли олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол).

Российские спортсмены на Олимпиаде выступают без своих флага и гимна в связи с санкциями, наложенными на российский спорт в декабре 2020 года Спортивным арбитражным судом (CAS) после спора между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

По решению CAS, российским спортсменам запрещено на два года выступать под своим флагом и с гимном на Олимпиадах и чемпионатах мира. Также Россия два года не сможет претендовать на проведение у себя крупных международных спортивных соревнований. Помимо этого, санкции коснулись российских чиновников.

В феврале 2021 года сообщалось, что в Токио российская команда выступит под флагом Олимпийского комитета России. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил фрагмент из концерта для фортепьяно №1 Петра Чайковского в качестве замены гимна РФ.