Россиянки выиграли у Китая в матче олимпийского турнира по баскетболу 3х3

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Женская российская команда нанесла поражение соперницам из Китая в матче турнира по баскетболу 3х3 на Играх-2020 в Токио.

Результат встречи – 19:9 в пользу россиянок.

Российская команда, таким образом, выиграла первые два матча кругового турнира. Ранее также в субботу она взяла верх над Японией.

Также ее соперницами являются баскетболистки сборных Сербии, Нидерландов, Латвии, Польши и Бельгии. Команды, занявшие первые два места, напрямую выходят в полуфинал, еще четыре сыграют в четвертьфинале.

Игры в Токио пройдут до 8 августа. Сборная России после решений CAS, запрещающих отечественным атлетам выступать с государственной символикой РФ, участвует в Играх под флагом Олимпийского комитета России.