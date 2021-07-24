Россияне завоевали две награды в первый медальный день ОИ-2020

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российские спортсмены заработали по одной серебряной и бронзовой медали в первый день розыгрыша наград на летней Олимпиаде-2020 в Токио.

Анастасия Галашина стала серебряным призером, заняв второе место в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. На третьей ступени пьедестала почета разместился тхэквондист Михаил Артамонов, представляющий весовую категорию до 58 кг.

С этими показателями российская команда делит десятое место с Сербией.

В общей сложности в субботу было разыграно 11 комплектов наград. Наибольшее число медалей в отчетный соревновательный день завоевали спортсмены из сборной Китая - три золотые, одну бронзовую. В тройку лучших также входят Италия и Япония, у которых по одной золотой и серебряной медали.

Олимпиада-2020 в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.