Японская теннисистка Осака вылетела с олимпийского турнира

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Японская суперзвезда Наоми Осака покидает олимпийский теннисный турнир после неожиданного поражения в третьем круге от чешской спортсменки Маркеты Вондроушовой.

23-летняя Осака проиграла со счетом 1:6, 4:6.

Японская теннисистка является одной из главных спортивных звезд страны и лицом Олимпиады в Токио: именно она зажигала огонь во время церемонии открытия Игр.

После поражения она призналась, что испытывала давление, выступая на родине и впервые играя на Олимпиаде.

Игры в Токио стали для Осаки первым турниром после ее отказа играть на Roland Garros, предварительно заявив, что не будет давать никаких пресс-конференций в ходе Roland Garros,турнира, потому что хочет "уберечь свое психическое здоровье".

Ранее Олимпиаду покинула первая сеяная австралийка Эшли Барти.