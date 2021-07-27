Поиск

Японская теннисистка Осака вылетела с олимпийского турнира

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Японская суперзвезда Наоми Осака покидает олимпийский теннисный турнир после неожиданного поражения в третьем круге от чешской спортсменки Маркеты Вондроушовой.

23-летняя Осака проиграла со счетом 1:6, 4:6.

Японская теннисистка является одной из главных спортивных звезд страны и лицом Олимпиады в Токио: именно она зажигала огонь во время церемонии открытия Игр.

После поражения она призналась, что испытывала давление, выступая на родине и впервые играя на Олимпиаде.

Игры в Токио стали для Осаки первым турниром после ее отказа играть на Roland Garros, предварительно заявив, что не будет давать никаких пресс-конференций в ходе Roland Garros,турнира, потому что хочет "уберечь свое психическое здоровье".

Ранее Олимпиаду покинула первая сеяная австралийка Эшли Барти.

Олимпиада ОИ-2020 теннис Наоми Осака

Новости
Олимпиада-2020

Женская сборная России по гандболу проиграла Швеции

Олимпиада-2020

Россияне завоевали бронзу ОИ в стрельбе из пневматической винтовки в миксте

Олимпиада-2020

Павлюченкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира

Олимпиада-2020

Россияне Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро в стрельбе из пистолета

Олимпиада-2020

Россияне Рылов и Колесников завоевали золото и серебро в плавании

Россияне Рылов и Колесников завоевали золото и серебро в плавании
Олимпиада-2020

Российские волейболистки победили сборную Аргентины

Олимпиада-2020

Олимпиада. 27 июля. Онлайн

Олимпиада. 27 июля. Онлайн

"Нижний Новгород" выиграл у "Сочи" в дебютном матче в РПЛ

Олимпиада-2020

Три золотые медали завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Олимпиада-2020

Российский тхэквондист Храмцов выиграл золото Олимпиады

Российский тхэквондист Храмцов выиграл золото Олимпиады
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код