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Россияне впервые в истории ОИ вышли в финал турнира по пляжному волейболу

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Представители сборной России по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли Шерифа Юнусса и Ахмеда Тиджана из Катара в полуфинале Олимпиады-2020, которая проходит в Токио.

Россияне одержали победу со счетом 2:0 (21:19, 21:17).

В финале Красильников и Стояновский встретятся с норвежцами Андерсом Бернтсеном Молом и Кристианом Сандли Сорумом. Юнусс и Тиджан сыграют в матче за "бронзу" против Мартиньша Плявиньша и Эдгара Тоцса (Латвия). Оба матча пройдут 7 августа.

Россияне никогда не доходили до финала соревнований по пляжному волейболу в рамках Олимпийских игр. Лучшим достижением спортсменов из России стало четвертое место на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, тогда Красильников в паре с Константином Семеновым проиграл в матче за третье место сборной Нидерландов.

Пляжный волейбол входит в программу Олимпийских игр с 1996 года.

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