Олимпиада TOKYO 2020

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Российские ватерполистки обыграли китаянок в стартовом матче Олимпиады

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Женская сборная России по водному поло нанесла поражение команде Китая в первом туре группового этапа Олимпийских игр в Токио.

Результат противостояния в группе В - 18:17. Следующим соперником России станет Венгрия. Матч запланирован на 26 июля.

Национальная команда является двукратным бронзовым призером олимпийских игр. Россиянки становились третьими в 2000 году в Сиднее и в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Хроника 22 апреля – 24 июля 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
Олимпиада-2020

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