Российские ватерполистки обыграли китаянок в стартовом матче Олимпиады
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Женская сборная России по водному поло нанесла поражение команде Китая в первом туре группового этапа Олимпийских игр в Токио.
Результат противостояния в группе В - 18:17. Следующим соперником России станет Венгрия. Матч запланирован на 26 июля.
Национальная команда является двукратным бронзовым призером олимпийских игр. Россиянки становились третьими в 2000 году в Сиднее и в 2016 году в Рио-де-Жанейро.