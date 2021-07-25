Олимпиада TOKYO 2020

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Тяжелоатлет Игорь Сон принес Казахстану вторую медаль Олимпиады-2020

Он стал третьим в весовой категории до 61 кг

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Казахстанский штангист Игорь Сон стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр в Токио, выиграв соревнования в весовой категории до 61 кг.

В сумме за толчок и рывок он поднял 294 (131+163) килограмма.

Победу одержал представитель Китая Ли Фабин - 313 кг, олимпийский рекорд. Вторым стал индонезиец Эко Юли Ираван (302).

Эта награда стала второй в "копилке" сборной Казахстана на Олимпийских играх в Токио. Накануне бронзу завоевал дзюдоист Елдос Сметов.

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