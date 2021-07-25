Олимпиада TOKYO 2020

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Российская рапиристка Коробейникова завоевала бронзу Олимпиады

Российская рапиристка Коробейникова завоевала бронзу Олимпиады
Лариса Коробейникова после победы в поединке против Аличе Вольпи
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Лариса Коробейникова стала бронзовым призером летних Олимпийских игр в соревновании рапиристок.

В поединке за третье место она нанесла поражение итальянке Аличе Вольпи - 15:14.

По ходу поединка российская фехтовальщица уступала с разницей в четыре очка, однако сумела не только отыграться, но и уйти в отрыв в пять баллов. Второй период прошел уже с преимуществом итальянки, но решающий укол сделала Коробейникова.

Таким образом, в активе российской команды на Играх-2020 теперь 5 медалей - 1 золотая, 2 серебряные, 2 бронзовые. При этом число наград гарантированно в воскресенье увеличится: в финале турнира рапиристок будет бороться россиянка Инна Дериглазова. Кроме того, в финал турнира по тхэквондо прошла член российской команды Татьяна Минина.

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