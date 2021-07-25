Россиянки в Токио впервые проиграли на турнире по баскетболу 3х3

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Женская сборная России по баскетболу 3х3 уступила команде США, потерпев первое поражение на Олимпиаде в Токио.

Результат встречи - 16:20. До этого поединка Россия и США, после трех туров предварительного раунда, были единственными сборными, которые ни разу ни проиграли. Таким образом, турнирную таблицу единолично возглавили американки. Россиянки сохранили за собой вторую строчку.

В понедельник Россия сыграет с Румынией (8:00 по Москве) и Францией (15:25).

Турнир по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх проходит впервые. Россиянки отобрались на ОИ-2020 благодаря первому месту в мировом рейтинге Международной федерации баскетбола на 1 ноября 2019 года.

В женской сетке, как и в мужской, играют восемь сборных. В плей-офф выйдут шесть команд, при этом обладатели первых и вторых мест выходят напрямую в 1/2 финала, команды с третьей по шестую - в 1/4 финала. Решающие матчи - полуфиналы и игры за медали - пройдут 28 июля.