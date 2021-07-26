Олимпиада TOKYO 2020

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт
Поиск

Россиянки обыграли румынок в матче турнира по баскетболу 3x3 на ОИ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Женская сборная России по баскетболу 3x3 обыграла соперниц из Румынии в матче группового турнира Олимпиады-2020, проходящей в Токио.

Результат встречи - 21:12 в пользу россиянок.

Россиянки занимают второе место в таблице группового турнира

Ранее россиянки обыграли соперниц из Японии (21:18), Китая (19:9) и Монголии (21:5), а также уступили сборной США (20:16).

На групповом этапе сборная России в понедельник сыграет против Франции, встреча начнется в 15:25 мск. 27 июля россиянки завершат групповой этап матчем с Италией.

Турнир по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх проходит впервые. Россиянки отобрались на ОИ-2020 благодаря первому месту в мировом рейтинге Международной федерации баскетбола на 1 ноября 2019 года.

В женской сетке (как и в мужской) играют восемь сборных. В плей-офф выйдут шесть команд, при этом обладатели первых и вторых мест выходят напрямую в 1/2 финала, команды с третьей по шестую - в 1/4 финала. Решающие матчи (полуфиналы и игры за медали) пройдут 28 июля.

Хроника 22 апреля – 26 июля 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
Олимпиада-2020

Новости по теме

Олимпиада Tokyo 2020

Российский теннисист Медведев вышел в третий круг Олимпиады

Александрова проиграла во втором круге теннисного турнира ОИ

Волейболисты сборной России победили США в матче Олимпиады

Олимпиада. 26 июля. Онлайн

Олимпиада. 26 июля. Онлайн

Российская тхэквондистка Минина завоевала серебро Олимпиады

Российская тхэквондистка Минина завоевала серебро Олимпиады

Россиянка Дериглазова завоевала серебро ОИ в соревновании рапиристок

Российская рапиристка Коробейникова завоевала бронзу Олимпиады

Российская рапиристка Коробейникова завоевала бронзу Олимпиады

Медведев и Карацев проиграли в первом круге парного разряда Олимпиады

Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады

Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады

Женская сборная России по стрельбе из лука гарантировала себе медаль ОИ

Фотогалереи

Открытие Олимпиады-2020 в Токио
15

Открытие Олимпиады-2020 в Токио

Токио в преддверии Олимпиады
11

Токио в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Российский теннисист Медведев вышел в третий круг Олимпиады

Александрова проиграла во втором круге теннисного турнира ОИ

Волейболисты сборной России победили США в матче Олимпиады

Олимпиада. 26 июля. Онлайн

Олимпиада. 26 июля. Онлайн

Российская тхэквондистка Минина завоевала серебро Олимпиады

Российская тхэквондистка Минина завоевала серебро Олимпиады

Россиянка Дериглазова завоевала серебро ОИ в соревновании рапиристок

Российская рапиристка Коробейникова завоевала бронзу Олимпиады

Российская рапиристка Коробейникова завоевала бронзу Олимпиады

Медведев и Карацев проиграли в первом круге парного разряда Олимпиады

Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады

Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады

Женская сборная России по стрельбе из лука гарантировала себе медаль ОИ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cqafb', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');