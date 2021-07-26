Россиянки обыграли румынок в матче турнира по баскетболу 3x3 на ОИ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Женская сборная России по баскетболу 3x3 обыграла соперниц из Румынии в матче группового турнира Олимпиады-2020, проходящей в Токио.

Результат встречи - 21:12 в пользу россиянок.

Россиянки занимают второе место в таблице группового турнира

Ранее россиянки обыграли соперниц из Японии (21:18), Китая (19:9) и Монголии (21:5), а также уступили сборной США (20:16).

На групповом этапе сборная России в понедельник сыграет против Франции, встреча начнется в 15:25 мск. 27 июля россиянки завершат групповой этап матчем с Италией.

Турнир по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх проходит впервые. Россиянки отобрались на ОИ-2020 благодаря первому месту в мировом рейтинге Международной федерации баскетбола на 1 ноября 2019 года.

В женской сетке (как и в мужской) играют восемь сборных. В плей-офф выйдут шесть команд, при этом обладатели первых и вторых мест выходят напрямую в 1/2 финала, команды с третьей по шестую - в 1/4 финала. Решающие матчи (полуфиналы и игры за медали) пройдут 28 июля.