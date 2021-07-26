Олимпиада TOKYO 2020

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Волейболисты сборной России победили США в матче Олимпиады

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по волейболу нанесла поражение национальной команде США в матче группового этапа летних Олимпийских Игр-2020 в Токио.

Результат матча – 3:1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23) в пользу российских волейболистов.

Для россиян это вторая победа в двух матчах на турнире. Команда набрала 6 очков и занимает первое место в группе В. Сборная США – на втором месте – 3 очка в двух матчах.

Остальные команды провели пока по одной игре: у Бразилии 3 очка, у Аргентинцы, Франции и Туниса очков нет.

В четвертьфинал выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.

Хроника 22 апреля – 26 июля 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
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