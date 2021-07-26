Российский теннисист Медведев вышел в третий круг Олимпиады
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев обыграл Сумита Нагала (Индия) в матче второго круга теннисного турнира Олимпийских игр, проходящих в Токио.
Встреча завершилась с результатом 6:2, 6:1 в пользу Медведева. Соперники провели на корте 1 час 6 минут.
Медведев занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Нагал - 160-й.
В третьем круге Медведев сыграет против итальянца Фабио Фоньини (31).