13-летняя японка стала первой в истории олимпийской чемпионкой в скейтборде

Она - на втором месте среди самых юных триумфаторов в истории ОИ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Японка Момидзи Нисия завоевала золото в олимпийских соревнованиях Токио-2020 по скейтбордингу.

Она стала первой в истории Олимпийских игр женщиной-победительницей в этой дисциплине, впервые включенной в программу ОИ. При этом данное достижение японка установила в возрасте 13 лет 330 дней, став, таким образом, второй среди самых молодых триумфаторов Олимпиад.

Автором рекорда является американка Марджори Гестринг, выигравшая соревнования по прыжкам с трамплина в воду в возрасте 13 лет 268 дней. Это достижение она установила на Олимпиаде-1936 в Берлине.

При этом рекорд Гестринг все же мог пасть в понедельник, если бы Олимпиаду выиграла ставшая в итоге второй бразильянка Раисса Леал, которой на данный момент 13 лет и 203 дня.

Бронзу в скейтбординге завоевала 16-летняя японка Фуна Накаяма.

Накануне были разыграны награды среди мужчин. Первым в истории олимпийским чемпионом в скейтбординге стал представитель Японии Юто Хоригомэ.