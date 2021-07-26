13-летняя японка стала первой в истории олимпийской чемпионкой в скейтборде
Она - на втором месте среди самых юных триумфаторов в истории ОИ
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Японка Момидзи Нисия завоевала золото в олимпийских соревнованиях Токио-2020 по скейтбордингу.
Она стала первой в истории Олимпийских игр женщиной-победительницей в этой дисциплине, впервые включенной в программу ОИ. При этом данное достижение японка установила в возрасте 13 лет 330 дней, став, таким образом, второй среди самых молодых триумфаторов Олимпиад.
Автором рекорда является американка Марджори Гестринг, выигравшая соревнования по прыжкам с трамплина в воду в возрасте 13 лет 268 дней. Это достижение она установила на Олимпиаде-1936 в Берлине.
При этом рекорд Гестринг все же мог пасть в понедельник, если бы Олимпиаду выиграла ставшая в итоге второй бразильянка Раисса Леал, которой на данный момент 13 лет и 203 дня.
Бронзу в скейтбординге завоевала 16-летняя японка Фуна Накаяма.
Накануне были разыграны награды среди мужчин. Первым в истории олимпийским чемпионом в скейтбординге стал представитель Японии Юто Хоригомэ.
26 July - #Skateboarding- Women's Street— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 26, 2021
🥇NISHIYA Momiji 🇯🇵
🥈Rayssa Leal 🇧🇷
🥉NAKAYAMA Funa 🇯🇵#UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympics