Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в плей-офф

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российские баскетболисты гарантированно сыграют в плей-офф олимпийского турнира по баскетболу 3х3.

Россияне обеспечили себе место в шестерке лучших сборных группового этапа после победы сборной Бельгии над Польшей со счетом 16:14.

После шести матчей сборная России занимает четвертое место. Окончательная позиция россиян на групповом этапе определится после матча с Сербией, который начнется в 12:00 мск.

Две лучшие команды группового этапа сразу выходят в полуфинал. Команды, которые заняли места с третьего по шестое, сыграют четвертьфинальные матчи.