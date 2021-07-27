Павлюченкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо в матче третьего круга Олимпийских игр, проходящих в Токио.
Павлюченкова, занимающая 18-ю строчку рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), победила Соррибес-Тормо (47) со счетом 6:1, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 32 минуты.
Павлюченкова в четвертьфинале сыграет с победительницей матча между Белиндой Бенчич (Швейцария, 12) и Барборой Крейчиковой (Чехия, 11).