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Российский тхэквондист Ларин обеспечил себе медаль ОИ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Владислав Ларин завоевал путевку в финал летней Олимпиады-2020 в Токио в соревновании по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг.

В полуфинале турнира он одержал победу над представителем Китая Сунь Хуни со счетом 30:3 и обеспечил, таким образом, себе как минимум серебряную медаль.

Решающий поединок с участием Ларина, соперник которого определится позднее, запланирован на 15:45 мск.

В настоящий момент на счету россиян 5 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медалей.

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