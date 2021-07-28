Кудерметова и Веснина вышли в полуфинал теннисного парного разряда
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина завоевали путевки в 1/2 финала олимпийского турнира в Токио в женском парном разряде.
В четвертьфинале соревнования они нанесли поражение представительницам Украины Людмиле Киченок и Надежде Киченок. Результат – 6:2, 6:1 в пользу россиянок.
Веснина является действующей олимпийской чемпионкой в данной дисциплине. Золото Игр-2016 в Рио-де-Жанейро она выиграла в паре с Екатериной Макаровой.