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Кудерметова и Веснина вышли в полуфинал теннисного парного разряда

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина завоевали путевки в 1/2 финала олимпийского турнира в Токио в женском парном разряде.

В четвертьфинале соревнования они нанесли поражение представительницам Украины Людмиле Киченок и Надежде Киченок. Результат – 6:2, 6:1 в пользу россиянок.

Веснина является действующей олимпийской чемпионкой в данной дисциплине. Золото Игр-2016 в Рио-де-Жанейро она выиграла в паре с Екатериной Макаровой.

Хроника 22 апреля – 28 июля 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
Олимпиада-2020 теннис

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