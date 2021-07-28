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Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по плаванию стала серебряным призером летних Олимпийских игр в Токио, финишировав второй в эстафете 4х200 м вольным стилем.

В составе российской команды в заплыве приняли участие Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк.

Первое место заняла сборная Великобритании, третье – команда Австралии.

Теперь в активе россиян на Играх в Токио 19 медалей – 7 золотых, 8 серебряных, 4 бронзовые.

Хроника 22 апреля – 28 июля 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
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