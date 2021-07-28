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Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев завоевал путевку в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио.

В третьем круге соревнования он одолел итальянца Фабио Фоньини – 6:2, 3:6, 6:2. Продолжительность игры составила 2 часа 26 минут.

По ходу матча российскому спортсмену не раз приходилось вызывать врача.

В рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов Медведев занимает второе место, а Фоньини является 31-й ракеткой мира.

Соперником россиянина в 1/4 финала будет 11-яракетка мира Пабло Карреньо-Буста из Испании.

Хроника 22 апреля – 28 июля 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
Олимпиада-2020 теннис

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