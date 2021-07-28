Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев завоевал путевку в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио.
В третьем круге соревнования он одолел итальянца Фабио Фоньини – 6:2, 3:6, 6:2. Продолжительность игры составила 2 часа 26 минут.
По ходу матча российскому спортсмену не раз приходилось вызывать врача.
В рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов Медведев занимает второе место, а Фоньини является 31-й ракеткой мира.
Соперником россиянина в 1/4 финала будет 11-яракетка мира Пабло Карреньо-Буста из Испании.