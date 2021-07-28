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Американская гимнастка Байлз отказалась от участия в личном многоборье

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз снялась с финальных соревнований в личном многоборье на Играх-2020 в Токио, сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики США.

Отмечается, что после снятия накануне с командного многоборья спортсменка решила сфокусироваться на психическом здоровье.

"После дальнейшего медицинского обследования Симона Байлз отказалась от участия в финальном индивидуальном многоборье. Мы искренне поддерживаем решение Симоны и приветствуем ее смелость в том, что она поставила во главу угла свое благополучие. Ее смелость еще раз показывает, почему она для многих является образцом для подражания", - говорится в сообщении.

Байлз вышла в финал с лучшим результатом.

Что касается командного многоборья, Байлз снялась после неудачно выполненного первого упражнения. Сообщалось, что американка получила травму, позже гимнастка опровергла ее наличие.

В итоге сборная США заняла второе место, а выиграла командное многоборье Россия.

Байлз по числу титулов на чемпионатах мира является абсолютной рекордсменкой. Она – лидер сборной США и ее травма может сказаться на потенциале команды в многоборье, где борьбу за медали ведут также российские гимнастки.

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