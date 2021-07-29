Российская гимнастка Мельникова завоевала бронзу в многоборье

Ангелина Мельникова Фото: Julian Finney/Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Ангелина Мельникова выиграла бронзовую медаль Олимпийских игр 2020 года по спортивной гимнастике в личном многоборье.

Ее результат - 57,199 балла.

Золото выиграла американка Суниса Ли (57, 433), а обладательницей серебра стала Ребека Андраде из Бразилии (57,298).

Таким образом, к настоящему моменту российские спортсмены на Играх в Токио заработали 8 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. В их числе - две медали Мельниковой: ранее она завоевала золото в командном многоборье.

Как сообщалось, соревнования в личном многоборье пропустила лидер сборной США четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз, которая до этого не смогла завершить выступления в командном многоборье.