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Стрельба06:00Женщины, Финал  Швейцария Россия РоссияПодробнее

Карреньо-Буста победил Джоковича в матче за бронзу Олимпиады

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста нанес поражение сербу Новаку Джоковичу в матче за третье место олимпийского турнира в мужском одиночном разряде.

Результат встречи – 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу испанца. Карреньо-Буста в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 11-е место, Джокович является лидером мирового рейтинга.

В финальном матче теннисного турнира Игр-2020 в мужском разряде в воскресенье россиянин Карен Хачанов (№25 мирового рейтинга) сыграет с представителем Германии, пятой ракеткой мира Александром Зверевым.

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