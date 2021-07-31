Карреньо-Буста победил Джоковича в матче за бронзу Олимпиады
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста нанес поражение сербу Новаку Джоковичу в матче за третье место олимпийского турнира в мужском одиночном разряде.
Результат встречи – 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу испанца. Карреньо-Буста в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 11-е место, Джокович является лидером мирового рейтинга.
В финальном матче теннисного турнира Игр-2020 в мужском разряде в воскресенье россиянин Карен Хачанов (№25 мирового рейтинга) сыграет с представителем Германии, пятой ракеткой мира Александром Зверевым.